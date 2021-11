Made in à Caen : cet été, utilisez un barbecue solaire !

Avec sa vasque d’un mètre carré recouvert de miroirs, il semble venir tout droit du pays des savants fous. Pourtant, ses inventeurs ont su joindre l’utile à l’imaginable. Depuis 2003, l’association Atouts Soleil, basée à Epron, promeut la fabrication de barbecues solaires qui, par définition, n’utilisent ni gaz, ni électricité, ni bois, ni charbon. Juste le soleil.



Saucisse en 15 minutes

Les aliments sont chauffés par concentration. Il faut compter 15 minutes pour préparer une saucisse et une demi-heure pour cuire du riz.

“En toile de fond, l’objectif est de fabriquer des tables de cuisson solaire, via des ateliers que nous finançons en Afrique dès lors que nous sentons que le produit est accepté et que nos interlocuteurs sont motivés”, explique Xavier Devos, président d’Atouts Soleil et inventeur de ce barbecue pas comme les autres. La première entreprise a ainsi été lancée au Burkina Faso en 2010. Une centaine de tables ont été créées depuis. M. Devos rêve qu’on lance une production de ce genre en France.

Une démonstration sera organisée le 31 août devant la biocoop Fréquence bio à Venoix.

Infos : tablesol.free.fr