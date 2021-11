Tour de France 1905 : Une première en Basse-Normandie

Le 29 juillet 1905, alors que l'on s'approche de la fin du 3ème Tour de France, l'épreuve dirigée par la patron de presse, Henry Desgranges, rend visite pour la 1ère fois à la Basse-Normandie.

Au terme d'une 10ème étape, longue de 167 kilomètres entre Rennes et Caen en passant par Saint-Hilaire-du-Harcouet, Vire et Villers-Bocage, c'est un jeune coureur pyrénéen de 21 ans qui va s'imposer sur la prairie. Après 6h33 min et 1sec passées sur son vélo, Jean-Baptiste Dortignacq, surnommé "La Gazelle" remporte sa deuxième étape sur ce Tour 1905 en faussant compagnie dans les derniers mètres à un groupe de 10 coureurs dans lequel figure notamment le leader du classement général, le Parisien Louis Trousselier qui remportera d'ailleurs ce Tour de France 1905.

Il ne seront que 26 à terminer cette avant-dernière étape de la course. Le dernier, Clovis Lacroix, arrivera 4 heures après les meilleurs. Le Tour quitte Caen dès le lendemain, 30 juillet, direction Paris pour la 11ème et dernière étape. La capitale régionale reverra passer la grande boucle à 32 reprises jusqu'à aujourd'hui.