Train : le Caen-Granville inauguré ce dimanche

A l’occasion des "sorties de bain" et du 1er jour de mise en service de la ligne Caen-Granville dimanche 7 juillet, Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie, se rendra à Granville en train et sera accueilli à la gare par Daniel Cahurel, maire de Granville. Le rendez-vous est fixé à 12h57 en gare de Granville.



Le programme de modernisation de l’axe Caen – Rennes permet désormais de relier Caen à Granville par relations directes, via Folligny. Aussi à partir du 7 juillet et jusqu’au 25 août 2013, la Région Basse-Normandie propose trois allers et retours quotidiens entre Caen et Granville :



- en semaine, départs de Caen à 8h31 ou 11h13 pour une arrivée à Granville à 10h17 ou 12h48 et retour au départ de Granville à 20h04 pour une arrivée à Caen à 21h39 ;



- possibilité de poursuivre son voyage à partir de Granville pour découvrir la baie du Mont-Saint-Michel avec Ligne Baie ;



- en semaine, départs de Granville à 7h51 ou 13h06 pour une arrivée à Caen à 9h35 ou 14h43 et retour au départ de Caen à 18h07 pour une arrivée à Granville à 19h59 ;



- les trois nouveaux allers et retours desservent notamment Bayeux, Saint-Lô et Coutances.



L’offre tarifaire régionale Visi’TER permet à son détenteur, et un accompagnateur de son choix, de bénéficier de 50 % de réduction avec la possibilité à trois autres personnes de voyager pour 0,15 euros l’aller et retour.