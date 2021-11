Pascal Contremoulin, responsable sécurité dans le groupe Sanef, est revenu à notre micro sur les principaux chiffres de cette nouvelle édition de l'Observatoire.

Sur l'A13, 39% des conducteurs roulent trop vite Impossible de lire le son.

Les résultats 2013 montrent très peu d'évolution par rapport à l'année 2012. La vitesse règlementaire reste encore mal respectée par certains conducteurs. L'Observatoire Sanef montre par exemple que la vitesse moyenne des véhicules s'établit à 127 km/h toutes voies confondues, 39% des conducteurs dépassant la vitesse autorisée. 3% des automobilistes circulent toujours à une vitesse supérieure à 150 km/h.

Concernant le partage de l'autoroute par ses usagers, l'utilisation des clignotants et l'occupation des voies demeurent des points critiques. 1 conducteur sur 3 omet toujours de signaler un dépassement et 2 conducteurs sur 3 ne signalent pas leur manoeuvre de rabattement après avoir doublé, une proportion qui ne s'est pas améliorée en un an.

On peut toutefois souligner une amélioration du respect des inter-distances, en particulier sur la voie de gauche. En effet, la proportion de véhicules légers ne respectant pas la distance de sécurité avec le véhicule précédent est passée de 30% en 2012 à 18% en 2013.