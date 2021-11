Muséum de Rouen : les musiciens de la Maison Tellier posent entre les murs

Il n’y a pas que des familles ou des curieux à venir flâner dans les couloirs du Muséum de Rouen. Mardi 2 juillet, ce sont des visiteurs peu ordinaires qu’ont vu passer les animaux naturalisés. Car c’est entre ces murs que le groupe La Maison Tellier, dont les membres sont rouennais, a décidé de faire une séance photo pour la promotion de son nouvel album qui sortira le 14 octobre.

Jus d’époque

Dans "Beauté pour tous", le nom du fameux album, on y parle d’enfance. "C’est un lieu qui est très lié à notre enfance, raconte Yannick, le chanteur du groupe. C’était une visite incontournable lorsque nous étions enfants." On y aborde aussi cette frénésie de savoir et de découverte qui explose à la belle époque. L’authenticité du lieu ne pouvait que plaire aux musiciens. "Le bâtiment illustre très bien la course au savoir et au progrès qu’il y avait alors. C’était parfait pour notre album."

Au milieu des galeries peuplées d’animaux naturalisés, dans la cour du Muséum, devant l’ancienne fac de médecine, les artistes ont pris la pose. Derrière l’appareil, c’est François Berthier, un grand nom de la photo qui officie. Avant La Maison Tellier, il a vu, à travers son objectif, des célébrités comme Tom Hanks ou Lady Gaga.