L'histoire de Caen en s'amusant

Le programme Découvre Caen et son château en t'amusant, se déroule en suivant les indications contenues dans un petit livret ludique. A l'aide de ce cahier, les enfants sont encouragés à se familiariser avec des termes d'architecture et découvrent l'histoire de la ville. Au nombre de ses énigmes, celle qui conduit à trouver pour quelle raison Caen possédait une rue baptisée Monte-à-regrets ! Les détectives en herbe découvriront également pourquoi le port médiéval s'étendait jusqu'au chevet de l'église Saint–Pierre construit sur pilotis. Il s'agit de passer un bon moment tout en apprenant. Une fois le parcours et la correction des réponses effectués, un petit cadeau sera remis aux plus assidus. 1€ par livret.

Office du tourisme, place Saint-Pierre. Tél. 02 31 27 14 14.



Galerie photos