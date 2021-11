Le festival Beauregard, c'est ce week-end !

Ce festival né en 2009 sous l'impulsion de Paul Langeois a connu un grand succès dés sa première édition. Cette année le festival promet une édition 2013 encore plus ambitieuse et riche en émotion ou près de 55.000 festivaliers sont attendus pour venir faire la fête.

La nouveauté cette année, c'est la présence d'un camping proposé aux festivaliers de plus en plus nombreux et à bas prix. L'arrivée d'un nouvel espace permettra également d'accueillir de nombreuses animations.

Cette année le domaine de Beauregard recevra sur scène une programmation de folie : The Lumineers, Bloc Party, -M-, Olivia Ruiz, C2C, Skip The Use, Benjamin Biolay et plein d'autres.

Toute la programmation http://www.festivalbeauregard.com/prog/

Le festival ne se résume pas qu'à la présence de grosses têtes d'affiche mais propose de soutenir la scène locale bas-normande.

Ecoutez justement, Paul Langeois nous en dire plus sur cet évenement.