Sorties avec les enfants : trois zoos, sinon rien !

Situés à quelques encablures de Caen, les zoos de Champrepus, près de Villedieu, et de Jurques proposent une grande diversité d'animaux sauvages au regard des enfants et de leurs accompagnateurs. Chacun propose des animations différentes. A Lisieux, le parc de Cerza permet d'approcher au plus près des rhinocéros et autre spécimens insolites. Renseignements : Champrepus, tél. 02 33 61 30 74. Jurques, tél. 02 31 77 80 58. Parc de Cerza, tél.02 31 62 17 22.



