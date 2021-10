Ramuntcho Mingot repart en prison

Ramuntcho Mingot a 43 ans et fait partie de la communauté des gens du voyage. Sa famille est sédentarisée à Hérouville-Saint-Clair. Il a déjà été condamné à l'âge de 18 ans par une cour d'assises, à 18 années de réclusion criminelle, pour viol en réunion.

Afin de préparer sa sortie, en 2008, il obtient une permission de sortie et a subit une hospitalisation. Deux courtes périodes de liberté durant lesquelles il n'a pu s'empêcher de repasser à l'acte. Dans la nuit du 25 au 26 février 2008, il embarque une jeune fille de 19 ans qui était en train de faire son jogging nocturne près de sa résidence universitaire, à Caen. Le viol s'opère à la base nautique de Merville-Franceville, sous la menace d'un couteau.

Lors de son hospitalisation à Argentan, il a aussi été reconnu coupable de harcèlement à caractère sexuel sur une jeune fille de 15 ans. Celle-ci lui avait donné son vrai numéro de téléphone. La mère avait porté plainte, et Ramuntcho avait été arrêté lorsqu'il essayait de la joindre d'une cabine téléphonique. En ce début de mois de mars 2008, il vole par ailleurs le portable d'une femme de 35 ans, après une “drague infructueuse” .



Clamer l'innocence

Lors de son procès à la cour d'assise de Caen, les quatre jours de débats à huis-clos se sont déroulés sous haute surveillance policière : huit hommes du Raid et une dizaine de policiers caennais. Car, de l'avis des experts M.Mingot est un dangereux psychopathe. Et on redoute des pressions sur les victimes. La dernière session d'assises avait été ajournée pour son ingestion de lames de rasoir et sa mauvaise conduite à l'audience. Il a une nouvelle fois clamé son innocence devant les juges et son avocat a plaidé la relaxe. Vendredi 9 avril, la cour d'assise l'a finalement condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assortis d'un suivi socio judiciaire de dix ans à sa sortie et d'une obligation de soins. L'accusé a immédiatement fait appel.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire