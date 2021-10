Des sportifs ceannais honorés lors du Trophée des champions

"Le choix de remise des prix a été très difficile pour le jury tant toutes les performances sont remarquables" a souligné Marie-Jeanne Gobert, maire adjointe, avant de remercier surtout "les bénévoles et éducateurs sportifs sans qui rien ne pourrait fonctionner". Philippe Duron quant à lui expliqué que "le sport professionnel et amateur se côtoient de près et c’est ce qui dynamise le sport local".

Dans la "Sportifs de plus de 16 ans en solo", la première place revient Dorian Zheng en ping-pong. Delphine Dussoule, escrimeuse, monte sur la plus haute marche du podium pour les "Sportives de plus de 16 ans en solo". Dans la catégorie "Equipe de moins de 16 ans", le 4 de couple de l’Aviron Caennais remporte la première place. Enfin, les U20 du Caen Basketball Club ont été élus meilleurs sportifs dans la catégorie "Equipe de plus de 16 ans".