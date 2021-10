L'Ovalie Caennaise dans la spirale

Rapidement menée 19-0, elle a repris espoir avant la mi-temps en inscrivant deux essais transformés (19-14, 40') avant de s'effondrer en deuxième période (45-19 score final). Partie avec un effectif peu fourni, l'Ovalie Caennaise doit composer depuis le début de saison. 'Il y a des joueuses qui sont contraintes d'évoluer à un poste où elles n'ont aucune expérience, explique la capitaine Sandra Rabier. On est aussi obligé d'intégrer des jeunes filles qui avaient pris leur licence pour jouer en équipe 2 et qui n'ont pas le niveau. Il y a donc très peu de rotations et la fatigue se fait ressentir.�Il reste deux matchs aux Caennaises pour stopper leur série noire. Mais on voit mal comment elles pourraient éviter une sixième défaite consécutive contre le champion de France en titre, Montpellier, dimanche 18 avril.



