La guerre d'Algérie racontée aux enfants

S'attaquer à cette histoire par le destin et par de courts textes , afin de donner aux jeunes lecteurs de 9 à 13 ans l'envie de comprendre les enjeux de ce conflit, relève presque du défi. C'est celui qu'à relevé Isabelle Bournier, directrice des expositions au Mémorial de Caen, en y associant le talent de dessinateur de Jacques Ferrandez.

Au-delà des événements militaires, ce livre s'attache à faire revivre par le texte et l'image l'existence quotidienne des des hommes et des femmes plongés dans la guerre : soldats français du contingent jetés dans un conflit qui se déroule loin de chez eux ; Français d'Algérie arrachés brutalement à leur terre natale ; militants algériens déterminés à bâtir une nation ; ou civils, premières victimes de la violence aveugle.



Des hommes dans la guerre d'Algérie

Auteur : Isabelle Bournier - Jacques Ferrandez

Genre : histoire

Edition : casterman, 72 pages

16,75€





