Une véranda en plein centre-ville

L'expression est libre.

Ce constat se vérifie rapidement. Une fois les commandes passées, les plats se succèdent devant vos yeux à une bonne vitesse. Idéal pour le repas de midi entre deux rendez-vous. La cuisine, concoctée par Virginie Berquez, installée depuis octobre 2007, trouve ses fondements dans l'alliance originale d'aliments classiques et d'ingrédients plus surprenants.



Mousse “berrichonne”

Premier exemple avec les entrées. Le choix peut être opéré entre une soupe de radis au comté ou des œufs brouillés au boudin noir. Ces derniers feront finalement les frais de mes coups de fourchette. Délicieux. Suivent les plats principaux. Là encore, la fantaisie l'emporte avec l'échine de cochon aux pruneaux, myrtille et polenta ou encore un filet de lingue, sa purée de tomates et pommes de terre ainsi que son infusion de basilic. Trois types de menu sont proposés : un plat pour 8,50€, deux plats à 12,50€, enfin trois plats qui vous coûteront 15,50€. La spécialité de la maison demeure la mousse au chocolat “berrichonne”, recette léguée par la grand-mère de Virginie et servie à volonté, ce qui ne gache rien.

Pratique : La Véranda, 30, rue du général Giraud à Caen. Tél. 02 31 23 83 89.



