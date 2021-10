Le risotto, un grain de fantaisie

Risotto émeraude

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn



1,25 l de bouillon de légumes,

5 c.s à s. de vin blanc

250 g de pousses d'épinards

4 c. à s. d'huile d'olive,

1 petit oignon,

2 gousses d'ail

350 g de riz, pour risotto,

poivre noir, noix de muscade



Faites chauffer le bouillon dans une casserole. Quand le liquide bout, ajoutez le vin et poursuivez la cuisson à petit feu. Hachez les épinards grossièrement. Faites chauffer l'huile dans une grande sauteuse. Epluchez et hachez l'ail et l'oignon, faites-les revenir à petit feu deux à trois minutes sans les laisser dorer. Ajouter le riz et continuez à faire revenir jusqu'à ce que les grains soient transparents et imprégnés d'huile. Versez une louche de bouillon sur le riz, réglez la chaleur pour obtenir une ébullition lente et poursuivez la cuisson en remuant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. Versez une autre louche de bouillon et poursuivez la cuisson du riz en l'arrosant de bouillon au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit presque cuit.

Ajoutez les épinards et un peu plus de bouillon et laissez cuire en remuant jusqu'à ce que le riz soit à point. Le mélange devrait être plutôt pâteux.

Salez, poivrez et parsemez de noix muscade fraîchement râpée.







