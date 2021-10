Kaléidoscope, l'exposition à découvrir sur les quais dès samedi

L'exposition, accessible à tous à partir de 7 ans, nous entraîne au pays de la vision et des couleurs. On y apprend à voir et observer les couleurs, à se demander ce qu'est une couleur et comment la peindre.

Les visiteurs pourront déambuler sur un parcours de quatre cabanes qui traitent chacune d'un aspect de la couleur : la physique (pourquoi le ciel est bleu ?), la vision humaine et colorée (se mettre dans la peau d'une personne myope), les couleurs de la nature, les couleurs du quotidien (avec un exercice à l'ordinateur pour déterminer si une couleur est naturelle ou artificielle ou encore une explication du maquillage des pharaons) et enfin une cabane sur l'art.

Une réplique du bateau-atelier de Claude Monet, réalisée par les élèves charpentiers de marine d'un lycée manchois trône au milieu de la pièce, comme un clin d'oeil à l'Armada. Un dancefloor où les couleurs se transforment en fluorescent a retenu toute l'attention des visiteurs !

Pour ce premier jour, Patrick Herr et Frédéric Sanchez étaient présents, dans une ambiance bon enfant et ludique. Des écoles, dont une classe de CM1 de Darnétal, ont pû découvrir en avant-première l'exposition en présence d'animateurs. Voir notre galerie photo.

Pratique. Sur les quais, Quais de Boisguibert, du 29 juin au 22 septembre. 3€ en plein tarif, 2.5€ en tarif réduit (7-26 ans, demandeur d'emploi, familles nombreuses) et gratuit pour les moins de 7 ans. L'exposition est également gratuite pour tous le 1er dimanche et 3ème mercredi du mois.