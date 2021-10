Priscilla Pottier : le quotidien d'une Miss à Rouen

Intéressée par la mode depuis toujours, elle s'était inscrite presque par hasard au casting qui l'a couronnée Miss en novembre dernier. A ce moment-là, ces proches furent étonnés de la voir participer, elle, si timide. Aujourd'hui, elle se sent heureuse "de les rendre fiers, même si c'est pas grand chose”. Les sollicitations, les représentations comme sur l'Armada et les shootings ont rendu la jeune femme plus confiante. "La semaine je suis étudiante et le week-end Miss, mais je n'ai pas changé”, confie-t-elle. Sa taille, 1,63 m, l'empêche de continuer plus loin les concours. Mais elle compte refaire des photos, même sans l'écharpe.

Quel après-Miss ?

En septembre, elle redeviendra l'étudiante passionnée qu'elle est, en débutant un master communication à Paris. Tout en gardant un pied en Normandie. Si elle ne cherche pas la gloire, elle recherche un maître d'apprentissage. Car sa voie, elle l'a réellement trouvée : la communication. En attendant de trouver une nouvelle activité, à l'image des miss, qui "pimentera sa vie”.