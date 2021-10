Le Havre : en prison après 17 vols par ruse sur des retraités

Il disait "ne pas aimer la violence" et privilégier ainsi les personnes âgées, "des proies faciles". Un homme a commis au moins 17 vols par ruse sur des passants âgés de 62 à 87 ans, en plein centre-ville du Havre. C'est son dernier vol qui l'a conduit en prison.

Le 21 juin, vers 9h30, dans la rue Hanness Montlairy, il s'est présenté en tant que chauffeur-routier auprès d'un grand-père de 82 ans, lui demandant ensuite de lui indiquer une direction. Alors que le retraité lui répondait, il lui a alors subtilisé son portefeuille. Mais la victime a crié "au voleur" et des passants présents dans la rue ont réussi à arrêter le voleur, livré ensuite à la police.

Une enquête de la Sûreté urbaine du Havre a rapidement permis de faire un lien entre cette tentative de vols et 17 autres (réussis) commis depuis le 7 juillet 2012, et présentant d'étranges similitudes. Finalement, onze victimes convoquées au commissariat l'ont reconnu. Jugé en comparution immédiate lundi 24 juin, il a été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, et a donc été incarcéré à sa sortie du tribunal.