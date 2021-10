Les cours du pétrole vont-ils repartir à la hausse?

Depuis quelques temps, le prix d'un baril de pétrole oscillait entre 70 et 80 dollars. Depuis quelques jours les cours ont dépassé les 85 dollars le baril entraînant ineluctablement une inflation du prix de l'essence à la pompe.

Actuellement, au niveau national le prix d'un litre de gasoil est environ de 1.12 euro à la pompe et 1.37 euro pour le SP 95. Les experts estiment que d'ici le mois de juillet on devrait atteindre 1.45 euro par litre de SP 95 et plus de 1.20 euro par litre de gasoil.

La principale raison à cette reprise des cours est la reprise économique mondiale avec en tête de fil la Chine qui demande de plus en plus de pétrole.

Les explications de Yves le Goff responsable communication pour l'Union Française des Industries Pétrolières que vous pouvez retrouver sur leur site Internet et dans l'entretien ci-dessous.