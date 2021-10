Diane, 10 ans, blogueuse et critique culinaire

Diane n’a que 10 ans mais déjà un planning bien chargé. Il faut dire que la jeune Rouennaise au sourire timide s’est fait remarquer en ouvrant un blog de critique gastronomique “Miam-miam ou beurk”. Depuis, la jeune demoiselle est souvent sollicitée par les journalistes. C’est qu’ouvrir un blog aussi jeune et qui dure dans le temps n’est pas si courant. C’est le blog d’un jeune Américain qui a donné à Diane l’envie de se lancer dans l’aventure. C’était il y a un an et demi. “J’aimais bien donner des notes quand j’allais au restaurant.” Une façon pour elle d’occuper le temps lorsque “les adultes parlent.”

Jury culinaire sur Gulli

Sous la chevelure blonde, les idées ne manquent pas. Pour permettre à son blog de vivre Diane a décidé de publier quelques recettes. “J’en invente quelques-unes, prend des idées sur des sites mais ajoute toujours une petite note personnelle”. C’est-à-dire une décoration amusante qui donne un air de fête aux plats les plus simples : de l’escargot rigolo au gateau poule.

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle s’est lancée dans un blog, Diane a une petite moue dubitative. “Je ne sais pas trop” avoue-t-elle. “Tu est gourmande”, glisse sa mère. Ce que confirme l’intéressée non sans un sourire malicieux. Elle avoue sans détour que le moment qu’elle préfère n’est pas celui où elle confectionne le plat mais lorsqu’elle le mange. Diane affiche un air surpris et ravie lorsqu’elle évoque les retombées qu’ont eu son site. Car les médias, intéressés par son blog, se sont penchés sur son histoire. Il y a d’abord eu M6. A la rentrée, elle fait partie du jury culinaire d’ “Un chef à ma porte”, une émission diffusée sur Gulli. Une jolie expérience pour la toute jeune fille.

Pratique. Son blog : Miam miam ou Beurk