Tour de France: Moinard et Delaplace y seront, pas les autres !

On savait depuis longtemps qu'Amael Moinard (BMC) serait, encore cette année, l'un des lieutenants de l'ancien vainqueur du Tour, Cadel Evans.

On ne doutait pas beaucoup de la présence, d'Anthony Delaplace au sein de l'équipe Sojasun malgré quelques pépins physiques en début de saison.

On ne doutait pas non plus de l'abscence de Lloyd Mondory (AG2R la mondiale) dont le retour à la compétition avait été trop tardif après une opération assez lourde en fin de saison dernière. Il en était de même pour Arnaud Courteille (FDJ) freiné en début de saison par une fracture de la clavicule.

On espérait en revanche pour Mikaël Cherel (AG2R) et Julien Fouchard (Cofidis) mais leurs directeurs sportifs en ont décidé autrement. Une déception probablement pour les deux hommes qui pouvaient objectivement prétendre à une deuxième participation à la grande boucle.