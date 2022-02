Les bombardements de l'été 1944 ont ravagé le centre ville de Caen sur une largeur de 600 mètres et sur 2 km de longueur. Jusqu'au 28 février, le Musée de Normandie expose de 9h30 à 18h un certain nombre de documents et maquettes sur la ville de l'Entre-deux-guerres et la reconstruction. Enceinte du Château de Caen.



