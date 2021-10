VIDEO : Toma en balances sur la scène du Tendance Live

Toma, auteur-compositeur se lance avec «Les bâtisseurs de France »,une photo de la France actuelle, un hymne à la fois contestataire et bienveillant. En juin 2012, Toma est en Normandie, il se produit en solo sur la scène du Tendance Live.

Par la suite, il rencontre de nombreux artistes divers et variés et enregistre avec eux des vidéos, des duos, des moments d'échanges (Féfé, Dick Rivers, Tété...) et se produit sur des scènes parisiennes pour faire découvrir son univers.

En septembre 2012, la carrière de Toma prend un nouveau tournant « Johnny Hallyday choisi Toma pour jouer en première-partie sur sa tournée ! ». Il va parcourir la France, avec ses musiciens, il va à la rencontre des français, il va découvrir le public du « taulier » et va rapidement ancrer son prénom dans les Zéniths où il va passer.

Entre les deux hommes, le courant passent bien, Johnny aime « le verbe haut » et les arrangements rock, country et blues de Toma, il fera encore appel à lui comme au début de ce mois de juin à Douai et au Mans. L'album de Toma est prêt, il doit sortir à la rentrée, les singles sont déjà disponibles sur les plates formes de téléchargement. L'auteur-compositeur travaille aussi sur d'autres projets et sur de prochaines collaborations.