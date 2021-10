Le vidéaste caennais fait le buzz sur le net

Matériel inadéquat, montage bricolé... Qu’importe, l’adolescent de 17 ans prend goût au tournage. "J’ai commencé par filmer mes potes. Je continue toujours, j’ai plusieurs dizaines de DVD qui retracent notre vie commune", raconte-t-il, en souriant.



Plus de 40 000 vues

Sa passion connaît un premier coup d’accélérateur alors qu’il filme un match de football à Verson, en 2010 : "Un joueur m’a présenté un duo de DJ caennais. J’ai commencé à travailler avec eux à la discothèque Le Cosy. Ca m’a ouvert de nombreuses portes." En parallèle d’une école de cinéma qu’il fréquente toujours, Damien Lemennais, "DLMNS" pour nom d’artiste, séduit de nombreuses boîtes de nuit normandes qui souhaitent le voir filmer leurs soirées et en faire des teasers : "J’ai commencé aux Planches de Deauville, puis au Palais à Hérouville. J’ai travaillé ensuite pour la plupart des DJ régionaux". La passion se transforme en métier et Damien multiplie désormais les contrats pour ses vidéos postées sur le serveur You Tube où elles ont été visionnées, pour certaines, plus de 40 000 fois.

Damien rêve aujourd’hui, à haute voix, de la prochaine étape : "J’aimerais me rapprocher du monde de la musique. Suivre un artiste et faire le DVD de sa tournée, ce serait vraiment super"! En attendant, DLMNS a un autre projet en tête : "Avec des amis, on va louer un bus et faire la tournée estivale des boîtes du Nord-Ouest. On leur proposera des accessoires, des DJ, une vidéo et de l’ambiance contre l’entrée gratuite. C’est du donnant-donnant”! Une nouvelle idée qui devrait ajouter de l’eau à son moulin.