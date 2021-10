City Break : un gîte au coeur de Bois-Guillaume-Bihorel

Quand on voit les photos avant les travaux, on a peine à y croire. L'ancienne cave de 55m2 a été transformée en un lieu lumineux et agréable, pour accueillir touristes et professionnels de passage. Véronique Portier, la propriétaire, a inauguré début juin son gîte contemporain "Seine en vue". Depuis, les réservations s'enchaînent.

Un projet, une passion

Actuellement, le "citybreaker" est un salarié qui y séjourne pour une longue durée. Avec une terrasse et un jardin privatif, le locataire peut aisément profiter du panorama exceptionnel sur Rouen. Ce n'est donc pas un hasard s'il est classé Premium par la charte des gîtes de France, ce qui équivaut à 4 épis. Le cahier des charges est parfaitement respecté : écran plat, lits king-size, lave-vaisselle, accès wifi...

La pétillante assistante de direction, passionnée de décoration, a voulu créer un espace "chaleureux avec de belles prestations". Elle espère accueillir de nombreux visiteurs pour leur faire découvrir la région. Dans l'appartement, guides et plans sont également à disposition. Preuve que le haut de gamme peut aussi être simple et sympatique.

Pratique. Infos sur Gites-normandie-76.com.