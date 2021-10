Le championnat de France de gymnastique s'organise à Flers

L'épreuve a été présentée ce mardi 18 juin après-midi. Pas moins de 600 gymnastes sont attendus, auxquels s'ajoutent leurs entraîneurs et les juges, sur 2 jours de compétitions : les 24 et 25 mai 2014.

80 tonnes de matériel seront installées dans les 4 salles du complexe sportif Saint Sauveur : barres assymétriques, poutres, saut, sol, anneaux, arçons...

Appel à la population

L'épreuve regroupera 600 gymnastes (250 garçons et 350 filles) de benjamins à seniors, mais aussi quelques 120 entraîneurs et 200 juges. Pour loger ces derniers, il est lancé un appel à la population, via l'adresse mail melan.masson@gmail.com

300 bénévoles œuvreront en coulisse. Un appel est lancé à tous ceux qui pourraient être disponibles durant la semaine précédent l'épreuve. Contact au 02 33 64 02 59.

Des gymnastes des 4 coins de France

"On est preneurs d'évènements nationaux", souligne le député-maire PS de Flers, Yves Goasdoué. Pour la ville de Flers, après la semaine internationale cyclotouriste, ces championnats de France FSCF sont l'occasion de se faire remarquer, de booster l'économie locale.

La compétition accueillera des gymnastes de toute la France, qui auront été sélectionnés dans leur départements, puis dans leurs région.

Pierre Lecois, président du comité de l'Orne FSCF: