CFA 2 : la situation va se décanter à Mondeville

"Pour l'instant, les choses n'ont pas bougé parce que les championnats de DH et de DSR viennent tout juste de se terminer, indique Karim Bouaziz. Il n'y a encore ni départ ni arrivée. Cependant, nous avons pris certaines décisions susceptibles de faire partir des joueurs… Chacun a des efforts à faire."

L'allusion du président de l'USONM est avant tout d'ordre financier. La relégation contraint Mondeville, qui perd ses subventions régionales, à revoir son budget en forte baisse. La seule certitude concerne le maintien de Jean-François Péron à la tête de l'équipe première.

"On lui redonne les clés avec son staff actuel. Il veut absolument partir sur d'autres bases et monter le plus vite possible." Les entretiens avec les joueurs se poursuivront tout au long de la semaine. Premières réponses vendredi 22 juin.