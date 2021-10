Théâtre : Charles Bukowski, poète torturé

Intitulée “Hank - Bukowski : l’écriture, l’alcool, les femmes”, la pièce offre une plongée dans l’univers d’un anti-héros aussi désenchanté que poète. Ce “petit tour dans l’obscur, dans les remugles de sa création”, comme l’expliquent les auteurs, font apparaître “ça et là les fleurs nées du chaos, les femmes, ses femmes, et l’alcool toujours pour noyer la brutalité du quotidien”. Six acteurs seront sur les planches, dont deux hommes interprêtant Bukowski à deux époques de sa vie. Mêlant voix-off, danse et théâtre, l’histoire se construit “autour du quotidien de l’artiste, entre souvenirs et présent, au frontière du glauque et du sublime”.

Pratique. Samedi 15, à 20h30 et dimanche 16 juin à 16h30, Théâtre de l’Echo du Robec, Darnétal. Tarifs 7/12/16 €. Déconseillé aux moins de 12 ans. Réservation 02 35 88 98 86.