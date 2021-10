L'opération se déroulera place Cauchoise, mardi 18 juin à 15h, et sera menée par la police nationale et municipale. Elle a pour but de sensibiliser le public à la sécurité routière : depuis le début de l'année, 13 personnes de moins de 44 ans sont mortes sur les routes.

Lors de cette opération, des cartons jaunes seront distribués aux piétons, pour les alerter et les sensibiliser à l'importance de la sécurité.