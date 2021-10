Handball : l'agglo a brillé cette année

Le Rouen 76 Université Handball tout comme La Crea/Oissel ont obtenu ce qu’ils désiraient : la montée.

Avec une troisième place acquise derrière le club d’Ivry et le Paris Handball en Nationale 3 masculine, les Rouennais accèdent donc à la N2 grâce à un bon bilan de 16 victoires, 2 nuls et 8 défaites. Les joueurs du président Bernard Garcia ont même réalisé la performance de s’imposer dans leur salle Suzanne Lenglen contre leurs deux principaux rivaux, les deux premiers au classement.

La Crea, intraitable

De son côté, La Crea Handball, appelé aussi La Crea/Oissel, formation née il y a deux ans du rapprochement des clubs de Oissel et Montville, a réussi avec brio son objectif : finir champion de la poule 2 de N2M pour grimper illico en Nationale 1 (troisième division nationale), un niveau bien plus en phase avec ses moyens et ses ambitions. Et son bilan de l’année est tout simplement bluffant : 26 victoires en autant de rencontres ! La saison prochaine s’annonce prometteuse pour les deux clubs masculins phares de l’agglo.