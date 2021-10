Emploi, formation : toutes les infos sont à la MIFE

Pas besoin d’avoir moins de 26 ans ni d’habiter Hérouville, elle est ouverte à tout le monde et sans rendez-vous.



"Le dernier maillon de la chaîne"

C’est d’abord un centre de documentation libre d’accès, ouvert du lundi au vendredi. Sa responsable est là pour aider à se retrouver dans les secteurs d’activités, la législation du travail, l’économie et l’emploi local. Odile Patry a souhaité faire de ce lieu "la dernière porte à franchir pour la personne en quête d’information et de réponses".

Une partie de l’espace documentaire est réservé au dispositif “Balise” qui aide à formuler et à mettre en place un projet de création d’entreprise ou d’activité. L’autre mission de la MIFE est “la guidance professionnelle personnalisée”. En clair, l’accompagnement de ceux qui souhaitent faire valider les acquis de leur expérience (VAE) après trois ans d’exercice d’une activité. Ou encore le suivi de ceux qui désirent faire un bilan de compétences. Ce bilan permet de faire le point sur ses expériences, ses aptitudes avant de se réorienter ou de mieux faire valoir ses qualités lors d’un entretien d’embauche.

Enfin, la MIFE organise des journées découvertes de secteurs d’activités avec des intervenants professionnels qui présentent métiers et offres d’emploi.

Pratique. 1 Place de l’Europe à Hérouville. Tél. 02 31 95 33 44. E-mail : contact@mife14.fr