Talisco et son univers western moderne au Tendance Live

Il est l'incarnation du western moderne. Six cordes en guise de gun, cartouches électro, Talisco raconte sa propre conquête de l'Ouest.

Il découvre la musique et la guitare à l'âge des premières révoltes. Le conservatoire l'ennuie, il compose ses chansons dans sa chambre et monte un groupe de rock, sur les traces de Slash, Rod Stewart et Stevie Wonder. Mais la vie l'embarque vers d'autres scènes, dix ans à travailler dans le marketing. Durant cette période, son appartement se transforme rapidement en home studio.

Il aime la musique dans tous ses registres. Aucun groupe n'a marqué l'illustre mélomane mais des centaines. De l'electro à la pop en passant par la folk, ce sont plusieurs années d'écoutes musicales qui participent à ses influences. L'évasion reste sa plus grande source pour un artiste qui nous transporte dans des univers magiques et féériques.

Talisco sera présent le vendredi 21 juin au Tendance Live dés 19h sur la plage verte de Saint-Lô.