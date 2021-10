Le vélo électrique, c'est un poisson d'avril !

Il annonçait dans son édition parue aujourd'hui que la Ville offrait un vélo électrique à qui renonçait d'utiliser sa voiture du lundi au vendredi pendant 6 mois. 3000 bicyclettes étaient à gagner. Beaucoup de Caennais ont mordu à l'hameçon de ce poisson d'avril Tendance Ouest Caen ! En espérant que les agents de la ville de Caen ne nous tiendront pas rigueur de cette petite blague !



Ci dessous, le texte paru :





“Un vélo électrique offert pour tous les conducteurs qui renoncent à utiliser leur voiture du lundi au vendredi, et ce, durant au moins six mois.” C'est un accord entre la ville de Caen et le nouveau Conseil régional qui a permis de faire cet effort financier important en direction des automobilistes caennais. “Seuls les premiers inscrits seront servis dans la limite des 3 000 vélos électriques que nous avons acquis pour l'occasion”, prévient le maire Philippe Duron.

Réservations et renseignements au 02 31 30 41 00.



