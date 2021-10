Terreur islamiste en plein Moscou

Une première explosion à la station Loubianka, non loin du Kremlin. Une autre explosion à la station Park Koultoury. Les caméras de vidéosurveillance ont filmé de près l'une des deux terroristes : 'une jeune femme de 18-20 ans, au visage typique du Caucase et aux yeux bruns.” Ces attentats (qui ne sont pas les premiers du genre à Moscou) pourraient être la riposte de mouvements islamistes armés caucasiens, auxquels les forces spéciales russes ont infligé des pertes sévères depuis trois mois.

Le Premier ministre Vladimir Poutine a proclamé lundi matin sa volonté “d'anéantir” les instigateurs des attentats. Le président Dmitri Medvedev a renchéri : “nous mènerons sans compromis et jusqu'au bout la lutte contre les terroristes.” Mais ce genre de promesses a été fait à de multiples reprises depuis dix ans, sans que le problème du Caucase ait été résolu : dans ce pays de chômage et de violence endémique, où tout déclenche des cycles de vendettas, les mouvements insurrectionnels ont perdu de l'ampleur : mais ils se sont radicalisés dans le sens de l'islamisme le plus violent.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire