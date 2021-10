Six communes de Seine-Maritime labellisées pour leurs plages

En Seine-Maritime, 6 communes ont reçu ce label : Criel sur Mer, Dieppe, Etretat, Hautot sur Mer, Le Havre et Saint Aubin sur Mer.

Sont récompensées les démarches de développement durable et de sensibilisation à l'environnement des plages et ports de plaisance mises en place par les communes touristiques. La présence d’un dispositif de collecte efficace sur les plages et leurs environs fait partie des critères impératifs d’obtention du label.

Le partenariat d'Eco-Emballages avec le label Pavillon Bleu porte ainsi sur les efforts menés pour faciliter l'accès au tri des déchets et le renforcement des dispositifs sur les sites de loisirs concernés.