Mort de Pierre Mauroy : "un choc" pour Laurent Fabius

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a confié "éprouver un choc parce que c'est toute une époque et un pilier du socialisme démocratique qui s'en va (...). Il avait la gauche chevillée au coeur, et toujours privilégiait la dimension humaine".

De son côté, Alain Le Vern, président PS de la région Haute-Normandie, a décrit "un homme fidèle à ses valeurs et à sa parole", qui exerçait "son talent au service de la justice sociale. Pierre Mauroy restera dans l’Histoire du socialisme pour avoir été le premier chef de gouvernement socialiste de la Ve République. Je souhaite également rendre hommage à ce grand militant de la défense de la laïcité et de la tolérance". Alain Le Vern a rendu hommage "à l’homme du changement (qui) a participé à forger une France plus juste".