A Rouen, la voile en toute amitié

Celle-ci regroupe 150 membres, des vieux loups de mer aux néophytes curieux, dans le but d'organiser des sorties en mer mais aussi de se former aux techniques de la navigation.

De Cuba à la Croatie

C'est un groupe d'amis qui, après avoir acheté un bateau, a décidé de créer une association pour partager les plaisirs de la voile. Aujourd'hui, l'association possède un 37 pied Dufour et un First 31.7, amarrés au Havre. "Nous faisons des sorties dans la Manche, poussons jusqu'aux îles anglo-normandes", explique Patrick Colléter, le président de l'association. "L'été, nous organisons des croisières plus longues. Nous sommes allés à Cuba, en Croatie, aux Seychelles"... Les plus motivés participent à des régates durant l'année.

Lorsqu'ils ne naviguent pas, les adhérents se forment, grâce à des cours dispensés par l'association. Ils entretiennent leurs bateaux durant la période d'hivernage. "C'est très formateur", souligne le président. Durant l'Armada, Mer amitié tient un stand, à proximité du Monge.

Pratique. www.mer-amitie.com