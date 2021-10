Comme Tokyo, Stockolm ou New York : Caen a son Ice bar !

Premier clin d’oeil en s’introduisant à l’intérieur de cet établissement : un ours polaire de 2,20 m vous accueille, sous une vitre au sol, deux bouteilles de vodka dans les pattes. “Je voulais que le client ne sache pas où regarder : vers le fond et le bar de glace, ou vers le bas”, explique en souriant Olivier Boudet, maître des lieux.

Pour découvrir le véritable objet de votre curiosité, il est recommandé de réserver, notamment en groupe, l’Ice Bar recevant 15 personnes à la fois toutes les demi-heures.



Une, deux, trois vodka dans un froid sibérien !



Avant d’y pénétrer, il faut s’équiper. "Il y fait - 15°, les clients doivent enfiler gants, chapka et doudoune !" précise Olivier Boudet.

La surprise est de taille. Dans un espace de 30 m2, murs, mobilier, verres, décoration, tout est en glace! “Ce sont les conditions opimales pour boire une vodka”, estime-t-on. Car il s’agit bien de cela. Et pour un prix de 15 € avant 20 h le mercredi et le dimanche,et de 25 € le reste du temps, vous avez même droit d’en déguster trois : une pure et deux arrangées, choisies parmi 300 recettes différentes.



Après le Grand Nord, le réconfort

Au bout des trente minutes, on vous invite à rejoindre le Coyote Girls, la seconde partie de l’établissement. "Je l’ai nommé en référence au film du même nom où des filles sexy assuraient le service", raconte Olivier Boudet. Ici, c’est plutôt "show".



On y danse, on y chante. On s’y réchauffe. La salle aux allures de discothèque, dont l’entrée est gratuite, est animée uniquement par des femmes qui maîtrisent parfaitement l’art de jongler avec les bouteilles et les verres. Au Coyote Girls-Ice bar, on a réinventé la douche écossaise.

Pratique. 6, quai Vendeuvre à Caen. Tél. 02 31 97 00 50.