Armada : dans les coulisses du pont Flaubert

La flotte de l'Armada devra attendre la levée du Pont Flaubert pour prendre ses quartiers le long des quais. Pas question de le laisser levé trop longtemps. Après la fermeture du Pont Mathilde, il est impératif que la circulation soit rétablie en journée.

Surveillé de près

Le pont sera donc fermé aux voitures et aux piétons à partir de 20h30 et rouvrira à 6 h au plus tard. "Nous avons réservé trois levées de pont, note le commandant Delavault. Dans la nuit du 5 au 6, et du 6 au 7. S'il reste encore des bateaux à faire passer un levage de 'rattrapage' est prévu dans la nuit du 7 au 8 juin." Pour la Grande Parade du 16 juin, le pont demeurera levé de 7h à 12h. Il sera donc totalement fermé à la circulation de 6h à 13h environ, selon le passage des bateaux.

Le pont est surveillé de près. Sur place, dans la structure, le PC ou la vigie, onze agents veillent au bon déroulement des opérations. Malgré cela, les rumeurs reprennent à chaque fois qu'un levage est prévu, insinuant que le géant ne se lèvera pas. "Lors des maintenances, nous n'avons que rarement besoin de lever les tabliers complètement. Les gens pensent peut-être qu'il y a un problème. Mais non tout fonctionne", rassure Philippe Régnier, de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO).