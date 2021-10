Les usagers du Paris-Caen-Cherbourg remontés après la "grève-surprise" à la SNCF

Pour l'Union des usagers du Paris-Caen-Cherbourg, c'est la goutte d'eau. Dans un communiqué, l'association ne décolère pas, et relève "des effets catastrophiques pour les usagers : nombreux trains annulés, de longues heures d’attente pour savoir s’ils pourraient rentrer chez eux le soir, et le peu de trains en circulation furent pris d’assaut, ce qui occasionna des conditions de transport indignes et de nombreuses tensions sur les quais de la gare."

Tout cela dans un contexte difficile, insiste l'union : "La régularité des trains depuis le début de l’année est tout bonnement catastrophique, avec un train sur quatre qui accuse plus de dix minutes de retard à l’arrivée, des conditions de transport toujours aussi déplorables..."