Nouveaux-nés : 40 000 dépistages par an au CHU

'C'est l'une de mes activités. Celle que je préfère”, confie-t-il. Au 3ème étage du CHU, son équipe pratique un peu plus de 40 000 dépistages par an sur des nouveaux-nés. A ce jour, quatre maladies congénitales sont dépistées : la phénylcétonurie, l'hypothyroidie congénitale, hyperplasie congénitale des surrénales et, 'grande victoire de la Normandie et du CHU de Caen en particulier”, la mucovisidose.



Des vies sauvées

Que les bébés soient nés en maternité publique ou privée, en Haute ou Basse-Normandie, tous sont dépistés à Caen grâce à une petite goutte de sang. En cas de diagnostic anormal, ce dépistage précoce permet de rendre la vie plus “ordinaire” à des centaines d'enfants puisque des traitements existent. “Ses enfants”, souligne Georges Travert.



