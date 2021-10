Basket/N3F : Douvres a bâti une grosse équipe

Après une saison 2012-2013 particulièrement décevante en N3, au point que l'objectif est progressivement passé de la montée au maintien, le club du président Yann Achard continue de regarder vers le haut. Son recrutement en dit long sur ses ambitions. La saison prochaine, Douvres jouera très clairement l'accession en Nationale 2.

"C'est l'année ou jamais", reconnaît Anne-Laure Coudray. Le recrutement réalisé appuie les propos de l'entraîneur douvraise puisque Sarah Goltz (La Glacerie), Kasia Kieda (retour de maternité), Justine Bouffaré (Equeurdreville) et Marie Gasqueres (Ouistreham) arrivent. Du très costaud.

En parallèle, les cadres Lise Goubert, Lucie Lefèvre et Delphine Galopin se sont réengagées. "On aura plus de stabilité et cette équipe défendra plus. Il faudra que la mayonnaise prenne bien. Pour cela, chaque joueuse devra trouver sa place et privilégier l'équipe avant tout."