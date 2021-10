Incendies de voitures à répétition près de la gare de Caen

Depuis une dizaine de jours, les incendies de véhicules se multiplient dans un secteur relativement limité. Un ou plusieurs pyromanes sévissent à hauteur des numéros 192, 194 et 196 de la rue d'Auge à Caen, souvent au même moment, en plein milieu de la nuit. Plus d'une dizaine de voitures ont déjà brûlé. Une enquête est en cours.

"Nous faisons une pétition pour rappeler au bailleur (la société caennaise) et à la ville de Caen leurs obligations au niveau de la sécurité des personnes et des biens et de prendre en compte également la santé précaire de certains résidents âgés qui ont désormais peur", indique un résident.

Des riverains se sont confiés à Tendance Ouest...