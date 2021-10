En douze mois, plus de 20 tonnes de denrées ont été glanées auprès des commerçants. 1500 cabas ont été distribués et 80 bénévoles se sont relayés pour trier et redistribuer ces produits.

Écoutez Christine Duruisseau, co-fondatrice de la Tente des glaneurs.

A Caen, la Tente des glaneurs a un an Impossible de lire le son.

Une belle opération illustrant concrètement la devise solidaire de la Tente des glaneurs : "Donner, c'est mieux que jeter"

Pratique. Les bénévoles ou les personnes désireuses de recevoir des cabas peuvent se présenter Tour leroy de 11h30 à 13h ou rue de Bernières, de 13h à 15h. Sur Internet : http://latentedesglaneurscaen.blogspot.fr/