La gauche cherche le cap

Ségolène Royal est toujours sur les rangs avec son jeu en solo : le soir du 21 mars, elle a réussi à s'exprimer avant Martine Aubry et à ne pas citer celle-ci, tout en félicitant chaque responsable socialiste. Mme Royal a aussi fait savoir qu'elle ne viendrait pas au siège du PS, le 23 mars, seule absente parmi tous les présidents de région socialistes convoqués par Martine Aubry...

Réaction pincée de la secrétaire nationale : “J'ai toujours dit que Ségolène Royal avait un statut à part. C'est notre ancienne candidate à la présidence de la République, donc elle se situe un peu au-delà de nous, si je puis dire. En dehors de nous ”



“Tout n'est pas réglé”



Pour le reste, Mme Aubry pavoise : “Ce résultat prépare l'avenir C'est un encouragement et une exigence, nous y mettrons toute notre énergie, je m'y engage ”

Rue de Solférino, chacun sait que “Martine” sera candidate aux primaires socialistes prévues en 2011. Elle l'annoncera en juin prochain. On se doute que Ségolène Royal va se manifester aussi. Benoît Hamon, quant à lui, refuse de commenter l'attitude de Mme Royal. A l'entendre, le PS a d'autres priorités : “poursuivre sa rénovation, se doter d'un projet clair, rassembler toute la gauche ” Mais “toute la gauche”' veut-elle se rassembler autour du PS ? Le Front de gauche, alliance du PCF et du parti de Jean-Luc Mélenchon, hésite sur le cap après son score honorable des régionales. Pactiser (à contrecœur) avec le PS ? ou tenter (encore) de fédérer toutes les forces à gauche de la gauche ? Mélenchon : “Tout n'est pas réglé parce que la droite a été mise en déroute. Il faut avoir une ambition qui ne se résume pas à trois conventions socialistes et des primaires !” Du côté d'Europe-Ecologie, les choses ne sont pas plus claires. Daniel Cohn-Bendit rêve de dépasser sa formule actuelle en la noyant dans une “coopérative politique” : en fait, un centre gauche néo-radical-socialiste, dont l'écologie n'était que le prétexte initial. Le voyant venir de loin, les Verts de Cécile Duflot tiquent et se sentent dupés : “Le modèle caporalisé que la droite a mis en œuvre est inopérant à gauche.



