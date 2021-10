Basket : Hervé Coudray intronisé à la tête du CBC

Alors qu'en coulisses un nouveau partenaire vient d'arriver et va permettre au club de gonfler de 40% son budget, que la star française Nicolas Batum qui évolue en NBA à Portland vient d'adhérer au projet, le nouvel entraîneur a lui été intronisé hier, jeudi 23 mai. Il s'agit d'Hervé Coudray, l'ancien coach des filles de Mondeville qui passe du coup du top niveau féminin pour entraîner une équipe du CBC qui évolue au 4e échelon national. "Ce qui compte, ce n'est pas forcément le niveau, mais le projet", a expliqué le nouveau coach caennais.

Deux renforts ont d'ores et déjà été annoncés. Il s'agit de Camille Eleka qui évoluait à Lorient la saison passée, et d'un solide intérieur serbe de 2,04 m, Slobodan Ocokoljic. Hervé Coudray va donc prendre une place plus importante dans le recrutement. Au moins un intérieur est encore espéré, alors que des négociations sont en cours pour conserver la plupart des éléments de l'effectif actuel. "Entre entraîner des filles et des garçons, il n'y a pas tant de différences que cela, même si je pense que c'est plus compliqué de manager des filles."