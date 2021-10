"Un amour" de spectacle

Quelle est la différence entre le corps d'un clown et celui d'un danseur ? En soi, il n'y en a aucune. Le danseur est vêtu d'un tutu et le clown est recouvert de maquillage et de tissus de couleurs.



Spectacle harmonieux

Dans le spectacle “Un amour”, les différences sont mises en avant pour être transcendées lors d'une rencontre improbable. Doucement, la femme et l'homme se dévoilent comme pour mieux aller contre une intrigue naturelle. L'auteur François Cervantes a habillé la rencontre des deux personnages interprétés par Catherine Germain et Thierry Thieû Niang d'une douce atmosphère. François Rancillac, auteur de théâtre, Laurent Fréchuret, le directeur du théâtre de Sartrouville, et Patrice Chéreau, metteur en scène, ont tous les trois aidés au travail de la matière afin d'harmoniser l'ensemble. Mercredi 31 mars, à 20h30, à la Halle aux Granges, rue du Carel, à Caen. Tél. 02 31 85 73 16.



