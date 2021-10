Rouen : la trémie fissurée agite l'opposition

Dans un communiqué de presse, par la voix du conseiller municipal de Rouen Nicolas Zuili, le groupe Rouen Perspectives du Centre Démocrates et Indépendants (CDI) croit savoir que "dernièrement, une fissure très importante s'est accentuée sous la la trémie du Pont Boildieu, Rive Droite, dans le sens ouest-est, à l'aplomb de la remontée vers les quais hauts", évoquant même la pose de marqueurs par la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) "pour mesurer l'aggravation" du phénomène. Sauf que la même Dirno, et la Ville de Rouen, ont répliqué en expliquant que la dite fissure est visible depuis près de vingt ans et qu'il n'y a pas de raisons de s'inquiéter outre mesure.

Mais Rouen Perspectives entend brandir la "cicatrice" comme preuve supplémentaire de la dégradation de l'état des routes à Rouen. "Pour autant, au vu des vibrations que subissent les quais actuellement et la pluie qui fait son oeuvre d'usure, qu'adviendrait-il si la trémie s'effondrait en pleine semaine, en pleine circulation ? Toute la ville serait bloquée en moins d'un quart d'heure, sans compter la possibilité de compter plusieurs victimes. Si le risque d'accident existe, le principe de précaution s'impose".

Le groupe va déposer une motion au prochain conseil municipal de Rouen, lundi 27 mai, pour demander des explications sur la fissure, mais également sur l'état d'avancement des travaux de réparation du pont Mathilde. Rouen Perspectives demande également que soit détaillé un plan d'urgence en cas d'indisponibilité d'un autre point ou d'une voie de circulation majeure.