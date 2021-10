L'atmosphère obscure du monde forain

Créée à Caen en 2004, la compagnie Frappe-Tête Théâtre réalise des spectacles où les personnages évoluent souvent dans des univers drôles et insolites voire graves. Cela s'organise dans le seul but de révéler les penchants sombres de la nature humaine. 'Bestiaire de la pensée”, la création 2010 de la troupe emprunte au monde forain son atmosphère obscure comme pour mieux parcourir le chemin de l'exhibition. Peuplée d'êtres étranges et hors du commun, cette pièce est l'occasion de susciter l'interrogation chez les spectateurs. En effet, au travers d'une contemplation plus ou moins curieuse, on se demande à quel instant les hommes et femmes qui animent ce spectacle au travers d'un théâtre de chair, perdent-ils toute leur humanité pour n'être considérés que comme des aberrations ?

La pièce “Bestiaire de la pensée” est à voir le jeudi 1er avril, à 20h30, à l'Espace Jean Vilar, à Ifs. Square Niederwerrn. De 5 à 13€. Tél. 02 31 82 69 69.



