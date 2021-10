Un homme se noie près de Chausey

En fin d'après-midi, une petite embarcation avec deux hommes à bord heurte un rocher. Ce rocher est connu sous le nom du Grand Colombier. Tous les deux membres de la même famille, ils perdent l'équilibre et tombent à la mer. L'un se noie et le second est récupéré par un plaisancier.

Les sauveteurs du Cross Jobourg retrouveront le corps de la victime, âgée de 47 ans, vers 18h30. Ils naviguaient à bord d'un pneumatique, sur une mer de force 3, à environ 600 mètres du rivage de la principale île de Chausey.