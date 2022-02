Baisse des vaccinations contre la grippe A

Depuis quelques jours, la préfecture du Calvados a noté un net fléchissement du nombre de personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la grippe A, H1N1.

Afin d'y remédier, la préfecture a décidé d'ouvrir tous les centres de vaccination le samedi 19 de 9h à 13h et de 15h à 19h et les 7 centres les plus fréquentés le dimanche 20 décembre de 9h à 13h.

Tous les centres seront également ouverts les lundi 28 et 29 décembre de 14h à 18h, et le 30 décembre de 17h à 21h.

A cela se rajoute enfin l'ouverture des centres de vaccination les 24 et 31 décembre de 9h à 13h.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire